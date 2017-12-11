На сегодня в мире более 225 миллионов человек страдают бронхиальной астмой. В России с этим недугом живут около 5 миллионов пациентов. В Татарстане на диспансерном учете с диагнозом «бронхиальная астма» состоят более 20 тысяч взрослых и примерно такое же количество детей.

Цифры внушительные. Причем число больных неуклонно растет. К сожалению, до сих пор отмечаются и смертельные случаи.

- Даже в такой казалось бы благополучной стране, как Великобритания, в 2010 году был опубликован документ с названием «Астма продолжает убивать». Погибают дети, подростки, молодежь. Это серьезная проблема. Поэтому важно привлечь внимание не только врачебного сообщества, а широких кругов общественности, - рассказал журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» во Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой главный иммунолог-аллерголог Минздрава РТ Рустем Фассахов.

Он подчеркнул, что эта коварная болезнь нередко скрывается под маской бронхита или других недугов. Соответственно пациент при неправильной постановке диагноза получает неправильное лечение. Если больному астмой медик ставит диагноз «бронхит», то в качестве терапии ему назначаются антибиотики, в которых он не нуждается. Поэтому очень важна постановка верного диагноза. Специалист рассказал, что для астмы характерны ночные приступы, когда состояние ухудшается с 2 часов до 5 утра. Другим отличительным показателем является непереносимость физической нагрузки, когда ребенок вышел погулять на улицу, а домой возвращается, задыхаясь, с хрипом, непроходящей одышкой. Все это должно насторожить родителей и докторов.

Что касается причин заболеваемости, то одной из них считается наследственная предрасположенность. Вероятность, что у ребенка разовьется бронхиальная астма, может составлять до 20 процентов, если болеет один родитель, и до 40 процентов, когда оба родителя. Имеет значение и состояние экологии. Однако и в этом вопросе не все так однозначно.

- Самая высокая заболеваемость бронхиальной астмой в мире отмечается в Новой Зеландии, где с экологией все в порядке. Там до 10 процентов населения страдают от этого недуга. Сводить все к экологии тоже нельзя. На сегодня бронхиальная астма - болезнь развитых стран. Известно, что астмой намного реже болеют те, кто живет в сельской местности. Хотя сейчас все перемешалось. Зайдите в любой сельский магазин, посмотрите на полки и увидите тот же самый ассортимент, что и в городе. Воздух может быть чистым, а продукты одинаковые. Здесь какую-то грань провести тяжело, - констатировал врач.

Не меньше волнует медиков и проблема астмы у детей. Доктор рассказал, что достаточно распространенная аллергическая астма практически всегда начинается как аллергический насморк. Нос, служа неким барьером, удерживает аллергены, не пускает их в легкие. Но когда нос забит, человек начинает дышать ртом, аллергены попадают в легкие. Поэтому, чтобы не допустить астму, необходимо начинать лечение еще на стадии аллергического ринита.

- Приступ - это выход астмы из-под контроля. Задача врача - назначить лечение, которое астму контролировало бы. Вот нужно пациенту снег во дворе убрать, он вышел и сделал это спокойно. Существуют две группы лекарств. Первая - препараты, снимающие приступ, вторая - базисная терапия, не позволяющая приступу развиваться. До последнего времени у нас был сплошной импорт. Сейчас идет импортозамещение, появились отечественные препараты. Рынок лекарств по лечению астмы процентов на 40 - это наше производство. Высказываются, конечно, определенные претензии, надо совершенствоваться. Но это вполне качественные, эффективные препараты, - подчеркнул Рустем Фассахов.

Не обошел он стороной и популярную на данный момент тему допингового скандала в спортивной среде. Оказывается, астма, стимуляторы и профессиональный спорт тесно взаимосвязаны:

- Астма у спортсменов - серьезная проблема. Особенно это актуально в связи с недавними событиями. Вот, к примеру, большая часть норвежской сборной по биатлону и лыжным гонкам официально имеет диагноз «астма». Кто-то подумает: «Ну и что?» Но этим спортсменам разрешено пользоваться астматическими препаратами, ингаляторами. Брызнул - и на 10 процентов больше поступает кислорода, выигрываются гонки, олимпийские медали в спорте, где идет счет на доли секунды. Это стимуляторы. Остальные спортсмены недовольны.

Если вернуться к самой болезни, то доктор рассказал, что благоприятное воздействие на состояние людей, страдающих астмой, оказывает морской климат - то же Черноморское побережье. Кроме того, сейчас у каждого аллергика есть возможность посмотреть в интернете, где и сколько пыльцы имеется в воздухе. В Казани стоит подобный счетчик пыльцевого мониторинга, а также разработано соответствующее приложение для гаджетов.