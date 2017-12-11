Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели опрос учителей, который показал, что большинство из них не готовы к работе по новым образовательным стандартам.



Эти показатели заметно расходятся с оптимистичными данными, которые приводит Минобрнауки России в докладе о ходе выполнения поручения Президента РФ о подготовке педагогических кадров с учетом введения государственных образовательных стандартов общего образования. Для исправления ситуации необходимо привести систему подготовки студентов и повышения квалификации опытных педагогов в соответствие с новыми требованиями, считают в ОНФ.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - это перечень обязательных требований к каждому уровню обучения. ФГОС общего образования был утвержден в 2012 году, и, по данным Минобрнауки России на 1 сентября этого года, работать по нему готовы 94,5% педагогов.

У экспертов Народного фронта другая информация: в октябре 2017 года они провели опрос, который показал, что многие педагоги по-прежнему плохо представляют себе, что такое ФГОС и как его реализовать. В опросе приняли участие более 600 учителей из 63 регионов России.

Только 36% респондентов сообщили, что хорошо знают текст стандарта благодаря курсам повышения квалификации, где им подробно объясняли новые понятия и подходы в преподавании. Еще 25% отметили, что детально изучили ФГОС самостоятельно, 22% с текстом стандарта не знакомы, но проходили курсы повышения квалификации или посещали семинары, где им объясняли ключевые положения. 9% учителей указали, что бегло просматривали текст стандарта, 6% знают о стандарте в пересказе, а около 2% совершенно не знакомы с ним.

Только каждый четвертый педагог охарактеризовал стандарт как прогрессивный документ, который позволит школе выйти на новый уровень образования. 30% учителей видят ФГОС как набор малопонятных, местами противоречивых требований, среди которых много ненужных. 14% не считают, что стандарт принес какие-то новые требования. Более 16% опрошенных не верят, что его вообще возможно реализовать.

«Если учителя считают, что стандарт общего образования содержит ненужные требования, это значит, что их так и не научили работать по ФГОС. 72 часа недостаточны для освоения стандарта, который требует изменения стиля преподавания, где ученику с его идеями, гипотезами отводится куда больше времени, чем было раньше. По стандарту школа должна сотрудничать с работодателями, социальными партнерами, конструировать принципиально другую образовательную среду. Этому нужно учить. И учить на примере лучших практик», - отметила член Центрального штаба Народного фронта, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

В Народном фронте отмечают, что будущих педагогов в вузах до сих пор готовят без учета федеральных государственных образовательных стандартов. Эксперты ОНФ предлагают разработать методические рекомендации по применению образовательных технологий, как можно скорее привести программу высшего педагогического образования в соответствие с требованиями ФГОС общего образования, разработать модельные программы повышения квалификации педагогов, соответствующие новым требованиям.

«Надо завершить работу по определению базового содержания стандарта общего образования и вооружить учителей технологиями его реализации. Форум ОНФ »Качественное образование во имя страны«, по итогам которого президент дал поручения по образовательным стандартам, прошел три года назад, а многие задачи пока не потеряли своей актуальности. Мы просим правительство РФ прислушаться к рекомендациям экспертов ОНФ, запросам педагогического сообщества и принять меры по подготовке учителей к реализации стандарта общего образования», - сказала Любовь Духанина.

Вопросы современного состояния образования станут одними из ключевых тем предстоящего «Форума действий» Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18 - 19 декабря. На мероприятии будет работать тематическая площадка «Образование будущего: новая школа», сообщает пресс-служба ОНФ. В дискуссиях примут участие эксперты, активисты, представители медицинских учреждений органов власти и др.