Заседание Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям состоялось вчера в Представительском корпусе Казанского Кремля.

Заседание прошло под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. В работе принял участие Председатель Госсовета РТ, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщается на сайте Президента РТ. Ключевая тема заседания - развитие этнокультурной инфраструктуры в республике.

«Татарстан - общий дом для множества народов. Создание условий для сохранения ими национальной идентичности, культуры, сохранения мира и согласия между народами - важнейшая задача. В этом сила и могущество и Татарстана, и России. И в республике многое для этого делается», - подчеркнул Рустам Минниханов, открывая заседание.

Он отметил, что заседание совета проходит в День Конституции России - Основного Закона страны, гарантирующего равенство разных народов и законодательно закрепляющего права каждого на свободу самоидентификации и вероисповедания.

«В основе сохранения культуры, языка и традиций, удовлетворения духовных потребностей лежит вопрос инфраструктуры. Это дома дружбы, ДК, школы и так далее», - заметил Рустам Минниханов.

В ходе своего выступления министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин предложил удвоить количество домов дружбы народов Республики Татарстан. «Скоро дома дружбы начнут функционировать в Мамадыше, Елабуге и Дрожжановском районе.

Считаю целесообразным проработать возможность открытия домов дружбы и в других многонациональных районах Татарстана: Агрызском, Альметьевском, Бугульминском и Кукморском», - отметил он.

Министр сообщил, что татарстанская сеть домов дружбы - самая быстро развивающаяся в России и одна из самых эффективных. На каждый из них в год приходится в среднем по 250 мероприятий различного характера: просветительские, образовательные, культурные, консультационные и другие.

«Дома дружбы народов Татарстана стали эффективными ресурсными центрами поддержки инициатив национальной общественности республики», - заметил министр. По его словам, в жизни и работе домов дружбы принимают участие десятки тысяч человек, а также не менее тысячи ежедневно посещают сайты Ассамблеи народов Татарстана и ДДН.

Глава Минкульта РТ обратился к Президенту Татарстана с просьбой продлить программу по ремонту сельских клубов и ДК. На сегодняшний день, по данным министерства, в этом нуждаются еще более 500 учреждений.

Рустам Минниханов согласился, что ремонт и восстановление зданий менее затратно и часто более эффективно. Но в дальнейшем, по словам Президента РТ, инфраструктура этих объектов используется недостаточно эффективно.

Сами учреждения культуры, даже несмотря на наличие денег, восстанавливаются медленно, отметил Рустам Минниханов. В качестве примера он привел Музей ИЗО, средства на ремонт которого были выделены год назад, но до сих пор нет даже проекта работ. «Каждый клуб, музей должны быть на вашем личном контроле», - обратился Президент РТ к Айрату Сибагатуллину.

Чрезмерно долгой, по мнению Рустама Минниханова, является и процедура согласований и утверждений. Процесс может затянуться на месяцы, а стоимость работы над объектом - вырасти в разы, добавил Президент Татарстана.