Заявленное ранее городской властью сокращение мест для наружной рекламы обрело реальные цифры. В 2018 году их количество в Казани сократится на 33%. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Также рассказали некоторые подробности о новой схеме размещения рекламных конструкций.



Так, в новой схеме будет представлено 55 мест под электронную цифровую поверхность. В будущем их число планируется увеличить до 105. Разработчики обещают, что жителям свет от ЭЦП не доставит дискомфорта: они будут установлены таким образом, чтобы прямая засветка от светодиодных панелей не била в окна ближайших домов.

Разработка новой схемы размещения рекламных конструкций велась с учетом перспектив развития города, охранных зон объектов культурного наследия, требований государственного стандарта. Учитывались мнения участников рекламного рынка. На многочисленных встречах рассматривались рабочие варианты и вносились корректировки по высказанным пожеланиям. В настоящее время схема размещения рекламных конструкций прошла все необходимые согласования, оценку регулирующего воздействия, независимую антикоррупционную экспертизу.

В 2018 году планируется демонтировать еврощиты на центральных улицах Вахитовского, Московского, Кировского районов. Меньше их станет на улицах Парина, Мавлютова, Оренбургском тракте и других. Для еврощитов малого формата подготовлено 208 мест.

С новой схемой можно будет ознакомиться на сайте управления наружной рекламы и информации исполкома Казани reklama.kzn.ru.