На этой неделе в Казани открылся Дом предпринимателя. В здании, расположенном по адресу: ул. Петербургская, 22, можно будет в комфортной обстановке получить более 180 услуг в режиме «единого окна».



Первый этаж здания заняли многофункциональный центр услуг для бизнеса и отделение банка, на втором этаже разместился Региональный лизинговый центр. Третий этаж в ближайшее время займут учебный центр, коворкинг-зона. Дом предпринимателя призван обеспечивать предпринимателей качественными услугами в комфортных условиях.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, министр экономики РТ Артем Здунов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Особой популярностью среди предпринимателей пользуются услуги Росреестра, Корпорации МСП, отметила руководитель Дома предпринимателя Елена Гурьянова.

Рустаму Минниханову презентовали электронный ресурс «Проверенный бизнес», на котором размещена база данных по прохождению проверок. Информация поможет предпринимателю не допустить ошибок, отметил министр экономики РТ. «У нас работает более 40 надзорных органов, а по России - 200 видов, которые предъявляют 2 миллиона требований, невозможно все знать. Это будет самый актуальный сайт», - сказал он.

Президент Татарстана добавил, что систему проверок бизнеса нужно сделать прозрачной, чтобы не было двойного трактования. «Любой проверяющий должен сделать фотофиксацию, и это должно быть в базе данных», - заявил Рустам Минниханов. Он отметил, что на первоначальном уровне нужно растиражировать схему работы с бизнесом на уровне региона, чтобы потом была возможность выхода на федеральный уровень.

Сегодня предприниматель не готов встретиться с контрольно-надзорным органом, добавил Президент РТ. «Как предпринимателю себя вести, как ему уточнить изменения законодательства, нормативных документов? Здесь есть ответы на все эти вопросы», - заключил Рустам Минниханов.

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов поблагодарил руководство республики за реализованную инициативу. Когда предприниматель видит внимание к себе со стороны государства, он начинает воспринимать его как помощника и партнера, считает федеральный чиновник.

Далее Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью дополнительного офиса многофункционального центра по оказанию услуг населению в Приволжском районе Казани. Центр оказания услуг был открыт 10 ноября этого года на проспекте Победы, сообщается на сайте Президента РТ. Государственные и муниципальные услуги физическим и юридическим лицам оказываются по принципу «одного окна». С 1 января следующего года обратиться в МФЦ можно будет вне зависимости от места регистрации жителя. Соответствующий закон в начале декабря подписал Президент России Владимир Путин. Глава государства неоднократно отмечал значимость развития системы МФЦ: «Принципиальная задача - создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой многофункциональный центр независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг».