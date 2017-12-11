В течение месяца муниципалитеты Татарстана получат 207 единиц уборочной техники от руководства республики общей стоимостью более 700 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Президент Республики Татарстан стал главным инициатором в вопросе обновления парка уборочной техники районов. «В последнее время тема уборки городов и районных центров от снега стала более острой, так как большая часть техники износилась или пришла в негодность. Ограниченность финансовых ресурсов не позволяла решать задачи, которые мы должны обеспечить в наших городах и районных центрах. Нами было принято решение выделить целевое финансирование», - сообщил Рустам Минниханов на встрече с главами районов республики, справедливо отметив, что наличие снегоуборочной и коммунальной техники — это залог чистоты и порядка населенных пунктов.

На этот раз спецтехника обновилась в девяти муниципалитетах республики, среди которых Казань, Буинский, Апастовский, Мамадышский, Бугульминский, Тетюшский, Черемшанский, Заинский и Альметьевский районы. Помимо комбинированных дорожных машин отечественного производства, муниципалитеты получили снегопогрузчики, автогрейдеры, погрузчики и другую технику.

Президент республики поздравил муниципалитеты и призвал бережно относиться к полученным снегоуборочным помощникам. «Я думаю, это значительно улучшит ситуацию. Конечно, и дальше нам надо будет работать по технике, которая обслуживает наши города и районные центры», — подытожил Рустам Минниханов.