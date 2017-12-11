Бадминтонисты Татарстана стали призерами Всероссийского юношеского турнира по бадминтону, «Кубок Республики Башкортостан», который завершился в Уфе.

В возрастной группе до 15 лет «серебро» мужского одиночного разряда завоевал Айнур Залилов из Муслюмовского района. Он же в паре стал победителем (вместе с москвичом Никитой Емельяновым).

В старшей возрастной группе обладательницей серебряной медали стала казанка Людмила Усова. А бронзовые медали в данной возрастной группе завоевал Павел Монич в паре с Динаром Нугмановым из Башкортостана, а в женском парном разряде – казанские бадминтонистки Софья Цисер и Людмила Усова, а также казанская бадминтонистка Регина Галиахметова вместе со Станиславой Богдановой из Московской области.

В смешанном парном разряде на третью ступень пьедестала почета поднялись Павел Монич и Регина Галиахметова.

Еще одну «бронзу» в копилку сборной Татарстана принесла Дарья Джеджула - она стала третьей в женском одиночном разряде на другом турнире в Уфе.