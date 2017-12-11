В первом матче на Кубке мира среди клубных команд волейболисты казанского «Зенита» в Лодзи переиграли аргентинский клуб «Боливар» – 3:0 (25:20, 25:19, 25:17).

В первом сете не слишком убедительным был Леон, чуть хуже играл Михайлов, были огрехи и на подаче, но общий уровень мастерства был у казанцев безусловно выше.

В таком же ключе проходила игра и до середины второго сета, но чувствовалось, что аргентинцы весь свой ресурс физических кондиций исчерпали.

Третий сет в таких условиях, однако, для «Зенита» поначалу не пошел (2:5), но все же усилиями Леона счет волжане сравняли – 6:6. А затем и вышли вперед к первому техническому перерыву – 8:7.

Далее все было уже делом техники – 16:14 ко второму перерыву. После чего проблем у «Зенита» уже не было – 25:17 и 3-0 по партиям.

Теперь во второй день турнира 13 декабря казанцы сразятся не с китайским клубом «Шанхай», а со сборной Китая – такая вот неожиданная новость.