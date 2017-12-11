В Иннополисе проходит первый отраслевой чемпионат WorldSkills по профессиональному мастерству в сфере информационных технологий Digital Skills. В нем участвуют специалисты ИТ-компаний, студенты вузов и колледжей из более чем 15 регионов РФ.

Основными компетенциями Digital Skills являются «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Программные решения для бизнеса», «Веб-разработка и дизайн», «Мобильная робототехника» и «Графический дизайн». Турнир проводится с 11 до 15 декабря.

В его торжественном открытии приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова и генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В своем приветствии Николай Никифоров отметил, что в рамках проведения отраслевого чемпионата Digital Skills планируется тренировать собственные компетенции и готовиться к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, который пройдет в Казани. «Для всей российской отрасли информационных технологий и связи большая честь принимать участие в мероприятиях Digital Skills. Очень приятно, что к нам присоединились коллеги из других государств. Я знаю, что здесь присутствуют команды из Ирана, ЮАР. Нам приятно, что это мероприятие принимает международный масштаб», - сказал министр.

Также Николай Никифоров поблагодарил участников, прибывших из десятков регионов России, и представителей компаний, которые согласились поддержать Digital Skills своими профессиональными экспертами и в целом уделили внимание вопросам развития профессионального мастерства.

Развитие цифровой экономики невозможно без качественных кадров, заявил глава Минсвязи РФ. Он заметил, что развитие ИТ-образования в регионах России является стратегической задачей, определенной высшим руководством страны. Так, Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что цифровая экономика - это важнейшее направление будущего: «Современный успешный специалист, безусловно, должен обладать навыками цифровой экономики, робототехники, программированием».

Рустам Минниханов в свою очередь добавил, что данный чемпионат будет способствовать подготовке специалистов для новых высокотехнологичных производств.

«Мы искренне рады, что Digital Skills впервые проходит именно в Иннополисе. Это крупный федеральный проект. Нам очень важно показать те возможности, которые созданы в нашей стране в сфере развития информационных технологий. Мы имеем университет Иннополис, технопарк. Я считаю, что через два года у вас будут все шансы завоевать чемпионские звания», - обратился Рустам Минниханов к участникам состязаний.