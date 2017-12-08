Чем живет библиотека сегодня? Об этом «КВ» беседуют с директором Централизованной библиотечной системы г. Казани, экспертом по печатным изданиям, заслуженным работником культуры РТ, кандидатом педагогических наук Резедой Исмагиловой.

- Резеда Наилевна, есть ли будущее у библиотек, и что можно сделать, чтобы люди стали больше читать и ходить в библиотеки?

- Да, у библиотек есть и настоящее и будущее! Библиотека - это великое культурное наследие. Здесь аккумулируются, сохраняются и транслируются книги многих поколений. Библиотека и книга – это самые положительные эмоции, а человек, сформировавшийся читателем, не может не развиваться. Он будет стремиться стать образованным, целеустремленным, гуманным человеком. С. Моэм сказал, «приобретая привычку к чтению, вы строите для себя убежище практически от всех страданий жизни».

Чтобы в библиотеке было интересно, надо реализовывать новейшие социокультурные практики, открывающие новые имена в литературе, и достижения научной мысли, необходимо своевременно внедрять новые технологические процессы в информационно-библиотечную среду. И иметь как можно больше книг, «полезных для чтения».

- Но сейчас у каждого есть Интернет, где можно найти ту или иную книгу. Сказалось ли это на вашей посещаемости?

- Самый большой спад посещаемости пришелся на 90-е годы. Во-первых, система образования переживала тогда не лучшие времена, и человек образованный перестал быть общественным примером. Во-вторых, стали рушиться нормальные человеческие ценностные ориентации и, как следствие, - потеря интереса к чтению как процессу познания. Наблюдалось и уменьшение количества библиотек.

Интернет не сильно отразился на посещаемости библиотек. Свое слово сказало авторское право, которое не позволяет скачивать любые тексты в Интернете. Нужно быть достаточно грамотным для того, чтобы точно знать, что перед вами авторский (канонический) текст. Библиотека предоставляет читателям оригинальные тексты с соблюдением всех норм авторского права.

- Сегодняшний читатель меняется?

- Он почти не меняется - он ЧИТАЕТ. Но изменилась модель чтения. Наблюдается повышенный интерес родителей к чтению детей и их непосредственное участие в нем, поддержка читательских предпочтений своих детей. Большое внимание также проявляется к научно-популярной литературе. Некоторые читатели спрашивают зарубежную литературу именно в переводе определенных авторов (переводчиков), что однозначно свидетельствует о высокой читательской грамотности.

- Согласны ли вы с утверждением, что чтение книг становится уделом пожилых людей?

- Абсолютно не согласна! Пожилой возраст - особо прекрасный возраст, когда человек может больше времени уделять чтению. Это люди с сохраненной читательской культурой, ведь период их активной деятельности проходил в «стране читающей». Но по нашей статистике читатели от 55 лет составляют только 40% от общего количества.

- А чем привлекаете молодежь?

- Для молодежи у нас хорошая подборка фэнтези, графических романов, «нон-фикшн». Молодое поколение также интересует тема современного кино и музыки. В нашем фонде собрана отличная коллекция книг, посвященная отечественной и зарубежной кинематографии. Также мы приглашаем на встречи режиссеров, драматургов, сценаристов, критиков, ученых.

Среди знаковых событий этого года - встреча с Борисом Гребенщиковым, которая вызвала искренний интерес у молодой публики. На Книжный фестиваль в этом году был приглашен эксперт, организатор Международных конкурсов, руководитель комикс-центра в Москве Алексей Кунин.

- Знаю, что у вас работают клубы по интересам…

- Книга вызывает повышенный интерес у читателя, если ее представляет автор. С этой целью были организованы творческие встречи с поэтами Шамилем Идиатуллиным, Владиславом Отрошенко, Галиной Нерпиной и другими. В библиотеке есть клубы любителей кино, садоводов, литературный клуб ветеранов Вахитовского района, клуб «Бумажный слон». В рамках городского проекта мэрии Казани «Жизнелюб» реализуется программа «Цифровой ликбез» для людей пожилого возраста. Их объединяет интерес не только к знаниям функций и назначений смартфонов, ноутбуков, айпадов, но и прежде всего возможность общаться друг с другом посредством освоенных ими технических устройств.