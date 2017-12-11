Сегодня в Госсовете Татарстана торжественно вручили паспорта молодым гражданам России. 34 школьника со всей республики, достигшие 14-летия, получили главный документ из рук Председателя республиканского парламента Фарида Мухаметшина.

Глава Госсовета РТ в своем выступлении перед собравшимися подчеркнул, что стало доброй традицией в День Конституции РФ вручать паспорта в стенах парламента отличникам учебы, победителям различных конкурсов и спортивных соревнований, призерам олимпиад, активным участникам общественной жизни своей школы.

«В этот день, День Конституции РФ, вы с гордостью вступаете в новую жизнь с паспортами как граждане Российской Федерации», – обратился к школьникам спикер Госсовета.

По мнению главы парламента, вручение документа проводится в торжественной обстановке, чтобы еще раз рассказать о Конституции, еще раз поднять уровень ответственности и торжественности получения первого паспорта в своей стране.

Фарид Мухаметшин подчеркнул: «Принятая в стране Конституция провозгласила правовое демократическое федеративное государство с рыночной экономикой. Мы обязательно об этом говорим, чтобы наша молодежь готовилась к серьезной большой жизни после получения паспорта», – отметил он.

По его словам, принимая паспорта, юные татарстанцы получают новые возможности и новые права в жизни для реализации себя в условиях нашей республики. При этом он подчеркнул, что в Татарстане принимаются все меры по созданию комфортных условий для развития молодого поколения.

Фарид Мухаметшин напомнил собравшимся школьникам о том, что Конституция Татарстана была принята на год раньше российской. В этом году Татарстан отметил 25-летие принятия Основного Закона республики, который служит народу, объединяя людей разных возрастов, национальностей, вероисповеданий. «25 лет прожили с честью и достоинством в созидательном режиме», – добавил он.

Глава татарстанского парламента сообщил, что в этом году главный документ гражданина в РТ впервые получат более 17 тыс. человек.

Фарид Мухаметшин призвал школьников быть трудолюбивыми и пожелал им успехов в дальнейшей жизни.

От имени юных граждан России с ответным словом выступил ученик Алексеевской школы им. Г.Боровикова Антон Фомин. «Получение паспорта — очень важное событие для каждого из нас. Мы, непременно, продолжим свое развитие и улучшим свои результаты в учебе, спорте, культуре. Надеемся, что вступая в современную жизнь, мы получим достойное образование, найдем любимую работу, тем самым представляя нашу республику», — сказал он.

Поздравить со знаменательным событием юных жителей республики пришли не только их родственники, но и депутаты, сотрудники аппарата Государственного Совета РТ, представители министерств и др.