Времена меняются, меняются и места, откуда мы получаем информацию.

По данным Всероссийского фонда «Общественное мнение», интернет наступает на телевидение: в 2017 году каждый день телевизор смотрят 78% россиян, а интернетом пользуются уже 71%. Мне кажется, со временем чаша весов все больше будет склоняться в сторону интернета.

Первая и, по моему мнению, главная причина успеха интернета кроется в том, что там гораздо легче начать высказывать свое мнение. Чтобы вещать через телевидение, нужно или проситься на уже существующие каналы, или создавать свой собственный.

Первое достаточно проблематично, а второе обычному человеку и вовсе не под силу. В то время как интернет дает такую возможность всего лишь при одном условии: наличия доступа к нему. Вы можете вести собственный блог на YouTube, а можете выражать свое мнение через социальную сеть Вконтакте. И таких способов бесчисленное множество.

Второе преимущество вытекает из первого - свобода слова. В интернете в рамках закона, конечно, вы можете говорить что угодно. Никто не сможет запретить вам выражать свою политическую позицию или мнение о какой-либо ситуации. Это является плюсом и для получателя информации. В глобальной сети вы сможете услышать то, чего не скажут на федеральных телеканалах, потому что они отображают лишь одну точку зрения, не давая возможности услышать другую.

Безусловно, это главный бич как российского, так и всемирного телевидения, и от него не избавиться. Ведь самые популярные телеканалы в любой стране, как правило, государственные. Этим и объясняется господство телевидения на данный момент.

Что касается развлекательной части, то все, что есть на телевидении, можно найти и в интернете: фильмы, сериалы, шоу… Кроме того, совсем не случайно то, что многие звезды телевидения пытаются сейчас перейти с телевидения на интернет. Например, спортивный журналист Юрий Дудь ушел с телеканала «Матч-ТВ» на видеохостинг YouTube и обрел там популярность, как талантливый интервьюер. Кроме того впервые рынок российской интернет-рекламы в третьем квартале 2017 года превысил аналогичные доходы ТВ-сегмента- 41 млрд руб. против 36,7 млрд рублей.

Поэтому мне кажется, что в ближайшее время интернет обгонит телевидение и станет фаворитом. Это стоит воспринимать как естественную эволюцию и смену поколений. Ведь возможно в будущем интернет обгонит еще более совершенная система.