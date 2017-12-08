«За что мне стыдно перед гостями Казани?» («КВ», 14 октября).

В Казани еще много нерешенных проблем, за которые действительно стыдно перед гостями. О них они потом рассказывают в своих городах и странах, что становится антирекламой нашей столице.

Например, гости удивляются, видя наши «гонки» рейсовых автобусов, когда водители рискуют своей жизнью и жизнями пассажиров. Не забуду, как в прошлом году на остановке «Улица Гаврилова», возле ТЦ «XL», столкнулись два красных автобуса - №10 и №35 и чуть не сбили людей, которые там стояли.

Во многих районах туристы встречают автохамов, которые ставят свои машины на тротуарах, едут по ним и зеленым зонам. Иногда автохамы сигналят пешеходам, если хотят проехать по тротуару. Некоторые автолюбители ставят машины на дорогах, загораживая проезд другому транспорту. Такие примеры я наблюдаю на зеленой зоне во дворе дома 24\7 на Сибирском тракте и около дома 8а по улице Лаврентьева.

Мусор также проблема, которую всегда замечают гости Казани. Конечно, в центре города администрация города старается наводить чистоту. Но если проехать в другие районы, то наблюдательные туристы иногда видят мусор в парках, на обочинах дорог, на тротуарах и на детских площадках. В апреле 2017 года рядом с домом на улице Солдатская, 8 была замечена самовольная свалка. А в октябре 2017 года на всей Нижнезареченской дамбе по улице Пролетарской валялось много мусора.

Плохие дороги – проблема всей России. В Казани, конечно, ситуация меняется, но на окраинах еще есть дороги, которые вызывают недовольство гостей. Весной на улице Лушникова, д. 2 и во дворе по улице Адоратского (дома 28 и 30) вся дорога была в огромных ямах. В спальных районах Казани гости часто видят на улицах своры бродячих собак, боятся их и удивляются, почему этой проблемой никто не занимается.

В центре Казани туристы замечают несколько небоскребов, которые портят облик города: высотки КФУ, уродливый небоскреб недалеко от Института экономики и финансов КФУ, широкий небоскреб около комплекса «Туган Авылым». Считаю, что такие здания «загрязняют» архитектурную среду, давят на исторический район Казани как великаны-агрессоры.

Татары со всех частей света приезжают в Казань в надежде погрузиться в татарскую языковую среду. Это не всегда удается, поскольку, например, в центре города татарские гости видят много вывесок на иностранных языках, но не везде они есть на татарском. Также гости-татары с недоумением замечают ошибки на татарских вывесках в некоторых магазинах, у них возникает справедливый вопрос: «Почему на родине татарского языка пишут с ошибками?!».



