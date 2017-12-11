Районная прокуратура в судебном порядке добивается возвращения участков в муниципальную собственность.

Прокуратура Тукаевского района РТ установила, что в 2006-2011 годах в исполнительных комитетах четырех сельских поселений 6 человек получили выписки из похозяйственных книг о наличии у них прав на земельные участки, общая площадь которых составляет 10 тыс. кв. метров. Затем эти лица в упрощенном порядке зарегистрировали право собственности на земельные участки, после чего их перепродали.

В похозяйственных книгах сведения о принадлежности участков гражданам отсутствовали. Некоторые из них даже не проживали на территории района, не обладали правами на получение земли. В результате ущерб составил 3 млн рублей.