В Казанском Кремле началось заседание Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

В эти минуты в Представительском корпусе Казанского Кремля, под председательством Президента РТ Рустама Минниханова началось заседание Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Ключевая тема заседания — развитие этнокультурной инфраструктуры в республике. «Татарстан — общий дом для множества народов. Создание условий для сохранения ими национальной идентичности, культуры, сохранения мира и согласия между народами — важнейшая задача. В этом сила и могущество и Татарстана, и России. И в республике многое для этого делается», — подчеркнул Президент Татарстана, открывая заседание.

Очень символично, что заседание совета проходит в День Конституции России — Основного закона страны, гарантирующего равенство разных народов и законодательно закрепляющего права каждого на свободу самоидентификации и вероисповедания, отметил Минниханов.

«В основе сохранения культуры, языка и традиций, удовлетворения духовных потребностей лежит вопрос инфраструктуры. Это дома дружбы, ДК, школы и так далее», — заметил Рустам Минниханов.