Республика получит более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Татарстан вошел в тройку лучших регионов РФ по росту налогового потенциала, в связи с чем получит 1 млрд 674 млн 943 тыс. рублей из федерального бюджета. Таковы итоги оценки темпов социально-экономического развития территорий за 2016 год.

Распоряжение о распределении на 2017 год межбюджетных трансфертов подписал Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте Кабмина. На первом месте с наилучшими результатами оказалась Республики Саха (Якутия), на втором – Татарстан, на третьем – Московская область.Всего между 40 субъектами РФ распределят 20 млрд рублей.