В КФУ рассказали о социальном самочувствии жителей республики.

Президента РФ Владимира Путина поддерживает около 70 процентов жителей Татарстана. Схожий уровень поддержки и у лидера республики Рустама Минниханова. Такими данными поделился завкафедрой конфликтологии Института социально-политических наук и массовых коммуникаций доктор политических наук КФУ Андрей Большаков.

Эксперт выступил на заседании Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

Социально-политические события, которые прошли в республике за последний год, несколько изменили поведения ее жителей. Однако значительных изменений в общественных настроениях не произошло, рассказал Большаков. Темы банковского кризиса, сохранения языка и договора с федеральным центром не оказали значительного влияния на жителей РТ. Не изменились и политические предпочтения жителей республики, отметил эксперт.

«Когда замерили социальное самочувствие граждан, оказалось, что люди практически не заметили этих событий. В целом доверие к первым лицам — президентам России и Татарстана — не пошатнулось и осталось на прежнем уровне в районе 70 процентов», — поделился данными Андрей Большаков.

Он добавил, что общественное мнение республики осталось достаточно консервативным. Такое поведение татарстанцев делает социальное пространство республики стабильным. Оно создает возможности для дальнейшего экономического развития региона, подчеркнул ученый.

Данные общего социального самочувствия также оказались позитивными. Больше половины жителей РТ считают, что ситуация в республике улучшается. При этом ухудшение своего положения отметили всего 10 процентов респондентов, заявил Большаков.

Эксперт озвучил десять самых волнующих жителей республики проблем. В этот список вошли проблемы экономики, низких зарплат, состояния дорог, тарифов ЖКХ. Эксперт добавил, что почти 80 процентов татарстанцев считают межнациональную ситуацию в РТ спокойной и стабильной.