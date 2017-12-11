13 декабря не будет света в трех районах города

Плановый ремонт ЛЭП и в этот раз станет причиной обесточивания.

К Приволжскому и Советскому районам завтра прибавится и третий – Вахитовский. С полным списком адресов и сроками отключения можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Chuck Coker

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