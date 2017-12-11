386 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха готовы принять гостей республики в праздничные дни.

Ожидается увеличение туристического потока на 10-15%. Такие данные привел председатель Комитета по туризму Сергей Иванов на брифинге в Кабинете министров РТ. Максимальная загрузка в гостиницах составит 95% в пиковые дни. В новогоднюю ночь этот показатель составит 88%, а со 2 по 7 января – 77 процентов. Свободных мест в гостиницах на данный момент практически не осталось. Всего в новогодние праздники запланировано более 500 культурно-досуговых мероприятий по всей республике.