Нападающий «Ак Барса» поделился эмоциями от победы над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

Рад, что положительная волна где-то рядом. Но не стоит акцентировать внимание на забитой шайбе. Да, это хорошо, но знаю по себе, что игра далась очень тяжело. До идеальной формы еще грести и грести. Немножко есть еще отклонения. К счастью, сейчас недельный перерыв и нужно плодотворно поработать совместно с командой, а не отдельно, как последние 5 месяцев.

- Сколько вам нужно матчей или времени, чтобы вернуться в идеальные кондиции?

- Не скажу ничего. Не знаю, как все будет развиваться. Буду отдаваться полностью хоккею и подготовке.

- Сегодня играли в звене с другими партнерами, вообще есть разница в какой связке выходить?

- Здесь все нападающие могут и отдать, и создать, поддержать. Что в прошлой игре, Вова и Роб очень старались. К сожалению, я останавливал их атаки. Сегодня с Антоном и Стасом хорошие моменты создавали, часть из них удалось забить.

- Во втором периоде было ощущение, что партнеры чаще отдавали вам передачу, чтобы вы набрали очки. А вы наоборот, возвращали шайбу…

- В большинстве? Да, на сегодняшнюю игру розыгрыш был через меня. Спасибо партнерам за забитый гол, они мне его предоставили. Для меня он сейчас сравним с финальным голом на ЧМ, - передает слова Даниса Зарипова корреспондент «КВ».