Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий после победы над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Первый период был вялый, начали не очень хорошо. Затем раскатались. Особенно после того как забили, появились дополнительные эмоции, стали играть лучше, что-то создавать. Тяжело было – и физически, и психологически. Молодцы, сделали результат.

- Насколько вы довольны сочетанием Ландер-Галиев-Зарипов?

- Я жду от Галиева большего. Я считаю, что он может играть лучше. Зарипов? Он забил хороший гол, большинство он должен усилить. В функциональном состоянии тоже должен прибавить.

- Никита Лямкин сегодня играл в большинстве первый раз в сезоне, как вам его игра?

- Интересный игрок, нас устраивает его игра в большинстве, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».