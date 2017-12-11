- Я думаю, что в первом периоде мы играли не очень хорошо. После заброшенной шайбы появилась уверенность, а в третьем периоде мы наслаждались игрой в хоккей. Сегодня мы должны были выиграть, особенно после ужасного поражения от «Локомотива».

- Сегодня вы играли в звене с Данисом Зариповым…

- Он очень хороший игрок, который умеет забивать голы, набирать очки в большинстве. Сегодня мы хорошо взаимодействовали, а его приобретение усилило команду. Он делает нашу игру лучше, - передает слова Ландера корреспондент «КВ».