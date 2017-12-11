Нападающий «Ак Барса» поделился эмоциями от победы над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- 6:2. Реабилитировались после неудачного матча с «Локомотивом»?

- Сделали работу над ошибками. Непростым получился первый период, выровняли игру во втором, а в третьем дожали, забили в большинстве.

- Отмечают, что Зарипов в вашем звене стал играть по-другому.

- Где-то у нас не получалось в первом периоде, во втором стали играть более комбинированно. Создали много моментов. Наверное, где-то появилась уверенность.

- Как сами оцениваете вашу тройку?

- Хорошая, но есть над чем работать. Думаю, что к Данису сейчас придет еще больше уверенности, наберет форму.

- Каково играть с ним? Ведь он может отдать неожиданную передачу?

- Я ожидал, что такой мастер будет раздавать передачи. Нужно быть всегда готовым.

- Сейчас перерыв, накопилась усталость?

- Усталость есть, но закончили серию хорошим матчем. Думаю, у всех хорошее настроение, - передает слова Галиева корреспондент «КВ».