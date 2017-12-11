Главный тренер «Динамо» дал комментарий после поражения от «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).

- Хочется поздравить команду «Ак Барс» с победой. У нас был тяжелый выезд. Мы готовили к сегодняшней игре, но не получилось. В первом периоде еще работали, потом решили сыграть в открытый хоккей. Наверное, это не правильно. Допускали ошибки, получали контратаки и пропускали голы. Много травмированных – 6 человек из основного состава. А молодые ребята еще не способны играть каждую игру. Пока они набирают форму. Сейчас есть время передохнуть и будем готовиться дальше.

- Михаил Варнаков не играет в двух последних матчах, что с ним?

- Травма. И Карсумс получил травму на выезде, - передает слова Воробьева корреспондент «КВ».