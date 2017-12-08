До Нового года осталось всего две недели. На площадях и в парках уже наряжают елки, а родители выбирают для своих детей новогодние подарки и приглашают домой Дедов Морозов. «КВ» решили узнать у молодых казанцев: «Когда вы перестали верить в Деда Мороза?»

Амина Мадаминова, 16 лет, десятиклассница: Я перестала верить в Деда Мороза в 7 лет. До этого всегда писала дедушке письма и отдавала их маме. Но как-то раз, увидев свое письмо у мамы в сумке, все поняла. Правда, говорить об этом маме не стала, посчитав, что это ее ранит.

Ольга Буякшина, 21 год, студентка: До шести лет я очень любила ходить на новогоднюю елку и писать письма Деду Морозу. Но однажды на Новый год ко мне домой пришли Снегурочка с Дедом Морозом и вручили подарок. Я как-то сразу поняла, что Дед Мороз не настоящий, уж очень он был похож на моего папу.

Елена.Иванова, 34 года, юрист: Когда я училась в первом классе, мы с мамой пошли на новогоднее представление в театр. После спектакля я захотела сфотографироваться около елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и пошла к ним за кулисы попросить об этом. Но, увидев там, как Дед Мороз снимает свою бороду и костюм, поняла, что Дедушки не существует.

Руслан Абдулазимов,18 лет, студент: В 6 лет перед Новым годом я написал письмо Дедушке Морозу. А ночью увидел, как папа кладет под елку подарок. Утром первым делом побежал к подарку и прочитал записку, лежавшую рядом. «Знаю, что ты весь год вел себя хорошо, вот тебе подарок от меня. Дедушка Мороз». Мне стало грустно, я понял, что подарки все это время мне дарили родители.