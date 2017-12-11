В рамках проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» начался всероссийский интернет-опрос о качестве питания в социальных учреждениях. Принять участие в нем может любой желающий. Главная цель - получить максимум информации от жителей регионов о том, с какими проблемами сталкиваются они или их дети в столовых детских садов, школ и больниц.

Эта информация поможет активистам ОНФ вместе с экспертами отрасли выработать решение проблемы некачественного питания.

«Проблема низкого качества питания стоит действительно остро, поэтому нам важно мнение каждого человека. Участие в опросе - это возможность внести вклад в улучшение качества питания вашего ребенка в школе, детском саду или близкого человека, попавшего в больницу», - пояснил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Эксперты проекта изучили более 130,5 тысячи контрактов в сфере поставок питания в детсады, школы и больницы, выявили сомнительные закупки на более чем 100 млрд рублей, признаки картелей и сговоров при поставках еды, а также составили «Карту картелей». Вся эта информация была передана в Федеральную антимонопольную службу, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Теперь наша задача - разработать меры, которые бы лишали недобросовестных поставщиков возможности заполучить контракт и поставлять в школы и больницы некачественную еду. А для этого нужно понять масштаб проблемы и собрать максимум примеров таких злоупотреблений. Поэтому мы запустили онлайн-опрос, который состоит всего из 12 важных вопросов - о размере порций, качестве еды, санитарных условиях в столовых, о том, приходится ли платить за питание ребенка, продают ли в школе малополезные для детского организма чипсы и другую подобную «мусорную» еду. А если у вас есть свои идеи по совершенствованию законодательства в этой сфере, ими вы тоже сможете поделиться на странице опроса», - сообщил Антон Гетта.

Принять участие в опросе и помочь выработать решение проблем некачественного питания можно по адресу: http://pro-pitanie.tilda.ws/opros.