Мало кто знает, что в нашумевшей исторической драме «Матильда» главную героиню в балетных сценах дублировала уроженка Казани Дарья Тихонова.

Сейчас 22-летняя Дарья живет в Перми, она прима театра оперы и балета им. Чайковского. Однако свои первые шаги на пуантах делала в Казани. Специально для читателей «Казанских ведомостей» Дарья рассказала, как проходили съемки «Матильды» и легко ли быть дублером главной героини.

- Дарья, наверное, всех прежде всего интересует, как вы попали в кино.

- Тогда, три года назад, в 19 лет я закончила Пермский хореографический колледж, меня пригласили на работу в пермский театр. Я готовилась к выступлению в премьерной партии Феи Сирени в балете «Спящая красавица». Вдруг однажды раздался звонок от руководства - требовалось немедленно лететь в Петербург. Я даже не подозревала, что это надо для съемок в кино, не говоря уже о названии фильма! Приехала в Мариинку и не поняла, куда попала… Повсюду «состаренная» обстановка - деревянный пол, старые светильники, керосинки… Меня попросили показать вариацию Феи ночных грез по балету «Голубая птица и принцесса Флорина» - ее я исполняла, когда училась в выпускном классе Пермского хореографического колледжа.

Думаю, запись того спектакля в духе той эпохи с приспущенными пачками, костюмами необычайной красоты перед съемками фильма попала на глаза его режиссеру Алексею Учителю, поэтому выбор остановился на мне. И вот я в одном из шикарных костюмов, не догадываясь, что это пробы фильма, протанцевала в Мариинке в первый день часов шесть! В итоге получилось так, что дублера нашли быстрее, чем главную героиню… В то же время отбор на главную роль Матильды Кшесинской был очень жесткий - говорят, пробовалось около 300 актрис, но это прошло мимо меня.

- Сколько всего по времени вы были заняты на съемках?

- Первая поездка длилась два дня, следующая - две недели. Наверное, в целом съемки продлились месяца полтора. Они проходили в том числе и в Большом, и в Александринском театре, в заповедной зоне Павловска под Петербургом… О названии фильма я узнала только во второй приезд. Несмотря на многочасовые съемки, некоторые сцены давались мне очень непросто. Например, сцена со стульями - их по сценарию нужно было сбивать ногой, специально падать на пол… План был настолько крупный, что и речи не было о том, чтобы подложить что-то под меня. Без синяков не обошлось!

- Не захотелось после съемок в фильме бросить театр и начать кинокарьеру?

- Нет, балет мне ближе. Я рассматриваю съемки в кино как приложение к тому, что происходит в моей сценической жизни. Хотя, если бы позвали, согласилась сыграть роль, но только уже не в качестве дублера. (Смеется.) Когда танцуешь на сцене, знаешь, что тебе надо выложиться на все 100 процентов за те три часа, что идет спектакль, и не важно, в каком состоянии ты придешь домой. В киносъемках же постоянное напряжение на протяжении всего дня. Мне кажется, это тяжелее не столько физически, сколько морально. Важно не дать слабину, не сломаться… Конечно, сложнее сниматься в фильме, по крайней мере так мне показалось.

- А как вы оказались в Перми?

- Я родилась в Казани. С 5 лет по настоянию бабушки занималась художественной гимнастикой, а вот в балет пришла осознанно, приняв самостоятельное решение в 10 лет. Была настолько впечатлена этим видом искусства, что, просмотрев спектакли, просто влюбилась в балет! Потом поступила и училась в Казанском хореографическом училище, планировала работать в оперном театре, но судьба распорядилась иначе. Когда я училась на втором курсе, моим любимым преподавателям - Елене Николаевне Щегловой и Бахытжану Жумашкановичу Смагулову - предложили работу в Пермском театре оперы и балета. Они позвали меня с собой, и я решила рискнуть, уехала в Пермь.

- Как вы считаете, изменилось отношение коллег к вам после съемок?

- Нет. На съемках я была приятно удивлена, что даже известные актеры по сути просты в общении, как обычные люди. Когда они поглощены своей работой, находятся в рабочей обстановке, никто не думает о какой-то звездности. Наверное, это и есть показатель профессионализма. В среде профессионалов балета не имеет значения, сыграла ли ты какую роль, снялась ли в кино. Самое главное - то, что ты танцуешь в настоящий момент. Я сейчас играю сольные партии, но у нас в театре не принято зазнаваться - отношения со всеми остались такими же дружескими, как и до съемок в фильме.

- Общественность неоднозначно отнеслась к фильму «Матильда». Каково ваше впечатление от картины?

- Если говорить про свою работу, то сначала даже не поверила, что это я танцую. А про критику в адрес «Матильды»… Фильм основан на реальных событиях, но все же он художественный. Мнения разные, но для меня как представительницы молодого поколения этот фильм прежде всего о любви, он мне близок и понятен. Тем более я сама сейчас нахожусь в таком возрасте, что переживаю романтические чувства.