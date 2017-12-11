В минувшие выходные в Казани прошел Кубок Александра Попова. Ранее соревнования на Кубок четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию проводились в Екатеринбурге. Но в десятый, юбилейный раз организаторы выбрали столицу Татарстана. В турнире приняли участие дети и юниоры из России, Германии, стран СНГ.

На церемонии открытия Александр Попов назвал столицу РТ Меккой спорта. В ходе пресс-конференции он тоже не скрывал своего восхищения городом: «Казани посчастливилось принимать два колоссальных мероприятия - Универсиаду-2013 и матчи чемпионата мира - 2018. Та инфраструктура, которая выстроена в городе, уникальная. Только Москва и Казань в нашей стране обладают такими спортивными возможностями. Компактность расположения, транспортная доступность объектов - это плюс Казани», - заявил Александр Попов.

Но главной темой обсуждения с журналистами, конечно же, стала проблема участия российской команды в грядущих Олимпийских играх. И Александр Попов, и участвующий в церемонии открытия трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин ответили однозначно: ехать надо.

- Я считаю, что все разговоры на тему ехать или нет - спекуляции. Международный олимпийский комитет четко сформулировал, под каким девизом и флагом будут выступать олимпийские атлеты из России. Это то, что мы имеем. Остальные требования МОК прояснит в ближайшее время. Так что если спортсмены и тренеры им соответствуют - добро пожаловать, все будут рады видеть атлетов из России, - резюмировал Попов.

- Надо ехать на Олимпийские игры обязательно, я в этом убежден. Мы с Александром Владимировичем однажды уже шли под олимпийским флагом, в 1992 году. Тогда была объединенная команда, когда СССР не стало. Необходимо прекратить разговоры о непатриотичности. Хотя МОК сформулировал сложные требования, Южная Корея заинтересована в нашем участии. И за таким решением, я убежден, последует уважение к нам как к спортивной державе, - отметил Александр Карелин.

Помимо соревнований состоялись мастер-классы. Прославленные спортсмены Светлана Хоркина, Александр Тучкин, Николай Круглов, Александр Карелин и, конечно же, сам Александр Попов провели для ребят открытые тренировки, поделились своим опытом.

Участник турнира Никита Пуховцов приехал из Казахстана: «Участвую в Кубке Попова второй раз в жизни. У вас красивый город, отличная инфраструктура, замечательный бассейн. Я татарин, и мне приятно быть в вашей гостеприимной республике. В прошлом году на Кубке занял 33-е место, а сегодня уже попал в финал».

Во время турнира прошли автограф-сессии, фотографирование и неформальное общение с олимпийскими звездами - это запомнится детям на долгие годы.