С каждым годом растет популярность так называемых спа-процедур. К ним относят достаточно широкий спектр различных услуг - от массажа до обертывания морскими водорослями и шоколадом. Сегодня спа у многих женщин ассоциируется с оздоровлением организма, ритуалом, направленным на омоложение, улучшение состояния кожи, избавление от лишнего веса.

В общем, у прекрасной половины человечества на таинственное слово «спа» большие надежды. «КВ» решили выяснить, насколько это материально доступная процедура, чем она привлекает и действительно ли так эффективна.

Водоросли за 2 тысячи

Сам по себе термин «спа» имеет различные трактовки. По одной версии, это аббревиатура из трех латинских слов, означающая «здоровье с помощью воды». Другая версия гласит, что комплекс назван в честь одного из бельгийских курортов, знаменитых своими целебными источниками. В любом случае спа-процедуры остаются одними из самых востребованных в косметологии. Практически в каждой клинике на них имеется отдельный ценник. К нему мы и решили присмотреться. Однако, ознакомившись с прайс-листами различных учреждений, слегка расстроились.

К примеру, одна процедура обертывания водорослями стоит около 1500 - 2000 рублей. Достаточно внушительную сумму на сайте клиник сопровождают яркие, заманивающие картинки и информация о пользе услуги. Специалисты обещают с помощью водорослевого обертывания улучшить тонус кожи, кровообращение, снять стресс, усталость. Также они отмечают, что эта процедура выводит токсины из организма и ускоряет обменные процессы. Шоколадное обертывание стоит столько же. Иллюстрация к нему действительно притягивает. Тем более и эффект обещают потрясающий: омоложение кожи, активизация работы клеток головного мозга, снятие стресса. Отметим, что обе процедуры в среднем длятся 1,5 часа.

Не менее дорогостоящей оказалась и такая услуга, как скраб-пилинг. На сайте одной клиники было заявлено, что процедура бережно очищает кожу, придает ей шелковистость и улучшает циркуляцию крови. Однако за полчаса удовольствия надо заплатить около 1500 - 1700 рублей. Заинтересовал нас и массаж горячими камнями. Оказывается, есть и такое. Прикосновение «живого горячего камня», как говорится в описании, должно усилить обмен веществ, активизировать работу эндокринной и иммунной систем. Неповторимое часовое блаженство обойдется в 3300 рублей.

Дороговизной отличались и манипуляции, связанные с лицом. К примеру, полуторачасовое восстановление и питание лица стоит от 4 до 8 тысяч рублей, 15-минутный пластический массаж лица - 700 рублей. Среди недорогих услуг можно выделить скрабирование стоп за 300 рублей, кислородные маски для лица за 400 - 500 рублей, антицеллюлитный массаж живота за 500 рублей. «Дорого» - понятие относительное. Поэтому делать выводы о ценовой доступности спа-процедур достаточно тяжело.

Чем нравится спа?

Мы решили узнать, чем привлекают спа-процедуры казанских женщин, и направились в один из салонов красоты города. Было около 16 часов, народу там оказалось мало. Пообщавшись с клиентками салона, мы поняли, что есть среди них и постоянные потребители подобных услуг, и те, кто пришел в первый раз по совету подруг или с подарочным сертификатом. В любом случае каждая посетительница выходила после процедур в восторженном настроении.

- Я обожаю обертывания. Кожа после них такая мягкая. Яблочное, водорослевое, грязевое, медовое - все люблю. Даже всего одна процедура дает результат. И сам процесс приносит непередаваемое удовольствие. Ухаживая за собой, ощущаешь себя настоящей леди. Стараюсь каждый месяц откладывать по 2 - 3 тысячи на спа-процедуры, муж не против, он меня понимает, - отметила 32-летняя Юлия.

- Массаж ступней и шоколадное обертывание - это нечто! Когда меня заворачивают в шоколад, я ощущаю себя ангелом. Честно. По возможности надо баловать себя. Кожа как у младенца, правда, только первые пару дней. А вот с лицом в салонах красоты не экспериментирую. Был горький опыт с пилингом. От него у меня на лице появились высыпания, покраснения, которые долго не проходили, - поделилась 27-летняя Кристина.

Что касается денег, то любительницы косметических процедур рассказали, что спа того стоит:

- Одни тратят деньги на вредные привычки, другие - на себя. Я не пью, не курю, но время от времени балую себя обертываниями, массажем. Каждый сам выбирает, на что ему потратиться. Тем более салоны часто проводят выгодные акции, когда несколько процедур можно пройти за фиксированную цену, - подытожила наш разговор 38-летняя Евгения.

Комментарий казанского врача-косметолога Айгули Усмановой:

- Спа-процедуры, в частности, для ухода за лицом - скрабирование, витаминизация, кислородные средства - оказывают полезное воздействие. Это глубокое очищение пор, улучшение притока крови к коже, улучшение цвета лица, выравнивание тона кожи. Но перед проведением любой косметологической манипуляции с лицом и телом нужно учесть противопоказания и возможные нежелательные реакции, нужно выбрать качественный салон, профессионального специалиста. Одно дело, когда с вами работает человек, окончивший экспресс-курсы массажа, и совсем другое, когда это делает специалист с высшим медицинским образованием. И нужно разграничивать индустрию красоты и медицину. Для достижения эффекта нужно правильное сочетание того и другого. А то бывает, что пациент при болях в спине вместо обращения за медпомощью направляется в салон красоты за тайским массажем, женщина с ожирением вместо похода к эндокринологу выбирает антицеллюлитные программы.

