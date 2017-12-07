На минувшей неделе в Казани прошла II Межрегиональная научно-практическая конференция ПФО, посвященная актуальным вопросам инфекционных болезней. С докладами выступили ведущие специалисты, профессора из Москвы, республик Мордовия, Башкортостан, Саратовской области.

Все, что связано с распространением инфекций, остается актуальным на сегодняшний день: это и ситуация с гриппом, и развитие тяжелых осложнений в виде пневмонии, и проблемы устойчивости бактерий к антибиотикам. Обо всем этом «КВ» поговорили с участниками конференции, в частности, с главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО, доцентом кафедры инфекционных болезней КГМУ, доктором медицинских наук Ириной Кравченко.

Специалист рассказала, что в некоторых регионах России уже началось распространение заболеваемости гриппом. В Татарстане пока ситуация спокойная. Медики надеются, что уровень заболеваемости гриппом в этом году не окажется высоким. Врачам удалось провести успешную кампанию по вакцинации от гриппа, охватить прививками практически 45 процентов населения республики.

- В 2005 году заболеваемость гриппом была в 20 раз ниже, чем заболеваемость ОРВИ. Для сравнения: в 2016 году заболеваемость гриппом стала в 2 тысячи раз ниже, чем заболеваемость ОРВИ. Вакцинопрофилактика позволила значительно снизить уровень заболеваемости гриппом. Это говорит о ее эффективности. Что касается гриппа, то мы, конечно, ожидаем подъема уровня заболеваемости. В некоторых субъектах страны он уже начался. Это типичная ситуация для такого периода времени, - отметила врач.

Главный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ Халит Хаертынов добавил, что к гриппу всегда нужно быть готовыми:

- Грипп - это всегда актуальная инфекция, возможны осложнения, тяжелые течения болезни. Мы хорошо помним 2009 год, когда была так называемая пандемия свиного гриппа. Поэтому каждый год мы готовимся к гриппозной инфекции - от проведения вакцинации до повышения квалификации медработников.

Отдельная проблема - пневмония. Особенностью гриппа является то, что он может привести к развитию вирусной пневмонии, опасной возможностью неблагоприятного исхода.

- Для гриппа характерно острое начало заболевания с высокой температурой, выраженным нарушением самочувствия, головными болями, ломотой в теле. На второй день обычно появляются першение в горле, заложенность носа. Если температура держится больше пяти дней и не спадает, несмотря на проводимое лечение, противовирусную терапию, тогда можно задуматься о том, что идет присоединение бактериальной флоры и развитие пневмонии. Больным с диагнозом «грипп» обязательно должна проводиться рентгенография органов грудной клетки, чтобы своевременно при необходимости подкорректировать лечение, - подчеркнула Ирина Кравченко.

Не меньшую тревогу у докторов вызывает проблема устойчивости бактерий к антибиотикам. ВОЗ отмечает, что все больше бактерий попросту начинает выходить из-под контроля. Действенных антибиотиков против устойчивых форм бактерий остается достаточно мало. Главный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО рассказала, что на уровне правительства РФ принято распоряжение, призванное помочь в борьбе с распространением устойчивости микроорганизмов к антибиотикам:

- Эта проблема действительно актуальна для всего мира, в том числе для России и Татарстана, когда многие возбудители вырабатывают устойчивость к антибактериальным препаратам и перестают работать. Данный вопрос активно обсуждается. Уже принято распоряжение в отношении стратегии по противодействию антибиотикорезистентности в России. Это предполагает ограничение приема антибактериальных препаратов, доступа населения к ним без показаний.