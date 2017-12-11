Россия по-прежнему находится в числе самых читающих стран мира. Часто ли наши граждане обращаются к книгам? Специалисты провели опрос, чтобы узнать это.

Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в любви к чтению сегодня признаются 60% жителей нашей страны (в 2014 году об этом говорили 48%). Рост интереса к литературе подтверждают и другие данные: с 36% до 15% сократилась доля граждан, которые говорят, что практически не обращаются к литературным изданиям. Вместе с тем с 45% до 55% увеличилось число тех, кто называет конкретное число книг, прочитанных за последние три месяца.

Представители самой молодой возрастной группы (от 18 до 24 лет), как показал опрос, читают больше остальных. А вот женщины по среднему показателю прочитанных книг не сильно превосходят представителей сильной половины человечества.

Интернет становится популярнее книжных магазинов. Так, 35% россиян сказали, что читают (или скачивают) книги в глобальной сети. Первое место по популярности интернет разделил с ресурсами домашней библиотеки (35%, а три года назад было 17%). О том, что приобретают печатные экземпляры, говорят 24% (в 2014-м - 32%). Также за три года отмечается небольшой рост популярности библиотек: с 8% до 13%.

Данные опроса прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «У россиян усиливается тяга к чтению книг, и причин тому может быть несколько. Возможно, СМИ и кино не в состоянии удовлетворить растущий интерес к истории России, сильно подогретый в этом году столетием Октябрьской революции, или же россияне всерьез взялись за самообразование, не особенно-то надеясь на вузы и свои старые дипломы. Или же граждане обращаются к книгам, постепенно отстраняясь от телевизора, в котором в последнее время все больше негатива. Бумажные книги стоят недешево, и россияне предпочитают бесплатно читать электронные версии книг в интернете, перечитывать домашнюю библиотеку, брать книги у друзей. Можно предположить, что рынок электронных книг и дальше будет развиваться, однако бумажные книги сохранят свою притягательность для определенной категории читателей. Просто люди будут более серьезно подходить к вопросу, на какие книги они готовы потратить деньги».

Инициативный всероссийский опрос проведен среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.