На остановочных павильонах Казани появились стенды с исторической информацией.

В столице Татарстана к ЧМ по футболу рекламные площади превращаются в информационные. Это можно заметить, ожидая транспорт. Так, стенд на остановке «ТРК «Тандем», на котором обычно размещалась коммерческая реклама, теперь содержит историческую информацию о парке «Сосновая роща».

Данный проект называется «Старая Казань». Как нам удалось выяснить, инициатива реализации его принадлежит молодежной организации «Молодая гвардия». Глава казанского штаба молодогвардейцев Динар Бариев рассказал, что идея исходила от одного из участников движения. Цель проекта - рассказать горожанам и гостям города об истории различных мест Казани. Действительно, большинство туристических маршрутов охватывает центр столицы РТ и лишь самые знаковые достопримечательности. Но объекты с интересной историей можно найти практически в каждом районе города.

Со своей инициативой члены молодежной организации обратились в Государственный архив РТ и мэрию Казани. Сотрудники архива с радостью поддержали идею, предоставили исторические справки и фотографии. В мэрии молодогвардейцев направили в администрацию Кировского и Московского районов, где на безвозмездной основе им выделили площади на остановочных павильонах.

Сейчас в городе 7 стендов, которые рассказывают об истории мест, расположенных недалеко от остановок общественного транспорта, например, это Зилантов монастырь, Молодежный центр. Информация представлена на трех языках: русском, татарском и английском. В планах у организаторов проекта разместить подобные стенды в Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском районах Казани. На остановках они будут висеть как минимум по июль 2018 года, пока не завершится ЧМ по футболу.

Так что теперь благодаря реализации проекта казанцы и гости города, ожидая общественный транспорт, смогут изучать историю Казани.