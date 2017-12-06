Одно из самых важных культурных событий года - церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» - состоялось 9 декабря в Казани, в КРК «Пирамида».

«Золотые звезды» вручались лучшим исполнителям современной татарской песни. Свои заслуженные награды получили 35 певцов, аранжировщик, поэты и композиторы. Отдельная номинация была выделена для чествования популярного поэта-песенника Рината Муслимова.

В этом году церемония вручения «Алтын йолдыз» была юбилейной - пятой по счету. Проведение этой церемонии всегда превращается в яркий праздник красоты и музыки. Но в этот раз музыкальное событие, по мнению главного режиссера Алмаза Акберова, стало более масштабным и красочным - каким и должно быть любое профессиональное шоу.

В КРК «Пирамида» собрались те, чье творчество в течение года оценивал самый строгий судья - народ. «Алтын йолдыз» вручалась тем, кто является той самой звездой эстрады не по мнению профессионального жюри, а по мнению взыскательного слушателя.

В список номинантов попали те артисты, кто только начинает восхождение на олимп, и те, чей долгий творческий путь усыпан различными наградами, как, например, Винера Ганеева. Обладательница огромного количества наград, премий, званий, по-настоящему народная артистка и в этот вечер была на сцене: перед публикой прославленная певица выступила в дуэте со своим учеником Ильдаром Каримовым.

К слову, в этот раз на сцене «Пирамиды» выступало довольно много учеников Ганеевой. «Я счастлива за своих учеников. Получать премию, выступая на одной сцене со своим учеником, - это двойное счастье!» - поделилась эмоциями с корреспондентами ТНВ артистка.

Сумел завоевать сердце татарстанской публики и Анвар Нургалеев, для которого путь к обладанию «Алтын йолдыз» был нелегким. И у него все получилось. «Я очень волновался. Это для меня большая награда, оценка моей работы в Татарстане. Я на сцене в Башкирии очень давно - 17 лет, меня и раньше приглашали выступить в Казани, но я не был готов. Но, оказалось, меня здесь ждали. Мне очень понравились зрители Татарстана, они совершенно другие. Я пока не могу понять до конца, какие они, но я их очень сильно полюбил, потому что они меня хорошо приняли», - цитирует Анвара Нургалеева одно из республиканских СМИ.

Безусловно, отличительной особенностью нынешней церемонии вручения премии стало то, что в этом году впервые звание лауреатов Милли премия было присуждено аранжировщику Марату Мухину и авторам хитов - поэтам и композиторам.

«Без всякого пафоса скажу: аранжировщики - люди, которые решают судьбу песни. Часто бывает так: люди что-то напоют и приходят к нам со словами: «Я написал песню - сделай аранжировку». А в этой песне и гармонии нет. Чтобы написать аранжировку, нужно знать элементарную теорию музыки, разбираться в различных музыкальных направлениях и стилях. Только при наличии высокого профессионализма можно любую песню превратить в хит», - сказал на пресс-конференции, состоявшейся накануне вручения Милли премия, Марат Мухин.

Организаторы премии, а все эти годы ее инициируют и проводят «Болгар радиосы» и телеканал «Новый Век», в этом году решили присудить звание лауреата «Алтын йолдыз» Ринату Муслимову - известному, популярному поэту-песеннику, благодаря которому в хитах появляется особый смысл.

Напомним, что подготовка к проведению эксклюзивной масштабной праздничной церемонии ведется весь год. На телеканале «Новый Век» транслируется хит-парад «Кайнар хит» («Горячий хит»). В ходе этой программы публика голосует за понравившегося певца. Затем понравившиеся композиции звучат в эфире «Болгар радиосы». И те певцы, кто смог занять верхние строчки хит-парада, становятся лауреатами престижной премии.

Праздник завершен - праздник начинается!

Совсем скоро, с самого начала нового года, на ТНВ вновь стартует «Кайнар хит». И вновь начнется борьба за зрительскую любовь. И ровно через год у кого-то из певцов появится своя персональная «Алтын йолдыз».

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