В нашу редакцию позвонила бабушка третьеклассника - учащегося школы №60, расположенной на улице Граничной в казанском поселке Сухая Река.

Женщина пожаловалась, что на территории школы или рядом с ней часто бегают стаи собак, которые иногда ведут себя агрессивно.

В прошлом году внука нашей читательницы (назовем ее Верой Григорьевой - женщина попросила не афишировать свое настоящее имя) одна из собак покусала, порвала ребенку теплую куртку, штаны. После этого случая мальчик боится собак, в школу ходит только в сопровождении взрослых.

- Я не раз обращалась к руководству школы, но результатов не видно, - говорит Вера Григорьева. - Вместо того чтобы держать ворота закрытыми, охрана разгоняет псов свистками, а руководство пишет заявки в районную администрацию.

Мы позвонили в школу. Администрация учебного заведения повторила слова Веры Григорьевой. Мол, да, проблема есть, в поселке много безнадзорных собак, которые постоянно собираются в стаи и выбрали местом дислокации школьный двор.

Действительно, приходится разгонять животных свистками, хотя такой метод если и помогает, то кратковременно. Не раз писали заявки в районную администрацию на отлов собак, но проблема остается актуальной.

В управлении образования столицы РТ корреспонденту «Казанских ведомостей» ничего нового не сообщили.

- За отлов безнадзорных и беспризорных собак отвечает районная администрация, - говорит главный специалист по учебной работе Гульнара Залялетдинова. - Директор и учителя не могут и не должны целый день стоять с палкой и разгонять животных с территории школы. Закрыть калитку на замок? Как тогда попадать детям на занятия? Сами понимаете, это абсурд. В подобных ситуациях все вопросы надо направлять собственникам собак и районной власти.

Увы, случай с внуком нашей читательницы далеко не единственный. По всей стране происходят нападения собак на детей в школьных дворах и на детских площадках.

Октябрь 2012 года. В Костроме на школьном дворе на 7-летнюю школьницу напала собака. Девочка вместе с одноклассниками была на прогулке во время продленки. Если бы не учительница, вставшая на защиту ученицы, то последствия могли быть самые печальные.

В феврале 2017 года на детской площадке одного из населенных пунктов Свердловской области две охотничьи собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку. Хозяева животных были наказаны сравнительно небольшими сроками заключения.

19 октября 2017 года в городе Ревда от укуса собаки пострадала 11-летняя девочка. Она хотела погладить овчарку, которая без хозяина находилась на школьном дворе. В ответ собака бросилась на ребенка.

В июле 2017 года в Казани было два случая нападения собак на детей. В обоих пострадали девочки: одной два года, другой три. Происшествия случились на детских площадках.

- Причина нападения собак - в самих людях, - говорит юрист Руслан Галиуллин. - В первую очередь виноваты собственники животных, которые должным образом не контролируют своих питомцев. Особенно часто подобное происходит в частном секторе.

Обратите внимание, все собаки, которые носятся стаями в частном секторе, в ошейниках. Хозяевам проще выпустить животное на самостоятельную прогулку, при этом ни за что не отвечать.

Во-вторых, есть вина и пострадавших. Они чаще всего не привлекают к ответственности собственников собак, тем самым попустительствуют безнаказанности. Почему бабушка ребенка не провела медицинское освидетельствование после того, как собака укусила ребенка? Почему она не сфотографировала рваную одежду и не написала заявление в прокуратуру на хозяина животного? Почему родители ребенка не потребовали возместить материальный и моральный ущерб, тем более, судя по тому, что мальчик до сих пор боится, он получил сильную душевную травму и ему необходима помощь детского психолога? Люди не хотят судиться, боятся денежных расходов, тем самым поощряют безответственность. Стоит один раз наказать нерадивого хозяина собаки рублем, чтобы в следующий раз он подумал, стоит ли выпускать пса одного на улицу.

Частично решить проблему безнадзорных собак может чипирование.

- Функция чипирования - пометить и зарегистрировать животное, - говорит главный ветеринарный врач по лечебно-профилактической и противоэпизоотической работе Государственного ветеринарного объединения Казани Гали Исхаков. - В чип, который вживляют в животное хирургическим путем, вносят сведения о нем. Это 15 цифр, которые введены в специальную базу. При сканировании чипа высветятся имя, фамилия и адрес владельца, который будет отвечать за действия своего питомца. Чип помогает также найти хозяина, когда животное теряется.