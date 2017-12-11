Более 180 спортсменов-студентов приняли участие в соревнованиях по самбо в рамках Спартакиады РТ.

У девушек отличились Дарья Денисова, Аида Бикбова, Ангелина Воробьева, Ангелина Кунавина, Диляра Латыпова, Дарья Поршнева – золотые медали. Елена Махотина стала второй, а две бронзовые медали на счету Лейсан Ахметшиной и Анастасии Васильевой.

У юношей отличились Данис Ишмухаметов, Маруф Закиров и Никита Антоновский – золотые медали, вторые места завоевали Данила Вихлянский и Ильяр Сафин. «Бронзу» завоевал Николай Панкратов.