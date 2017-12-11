Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате, в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии ООО «ТрансАгро» Сабинского муниципального района РТ, осуществляющем свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, в размере 88,2 тыс.рублей перед 2 работниками и ЗАО «Инвестиционно-холдинговая «Татгазинвест» Высокогорского района РТ, осуществляющем свою деятельность в отрасли строительства, в размере 85,0 тыс.рублей перед 5 работниками, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.