В рамках рейдов по взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате судебные приставы Альметьевска доставили в отдел гражданина Н., задолжавшего более 600 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Еще в сентябре в отношении злостного неплательщика судебный пристав-исполнитель составил протокол по ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Должник находился в розыске, официально не работал. Жителя Альметьевска не могли застать дома – дверь никто не открывал, а по словам соседей, мужчина в собственной квартире давно не появлялся.

В рамках исполнительного производства судебные приставы наведались к матери должника. Как раз в этот день мужчина отмечал в квартире у родственницы собственный день рождения. Несмотря на долг по алиментам свыше полумиллиона рублей, неплательщик пировал на широкую ногу – пригласил множество гостей, накрыл праздничный стол.

Судебные приставы доставили виновника торжества в отдел, где у него арестовали и изъяли дорогостоящий смартфон. Кроме того, в отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до одного года.

С начала года приставы Татарстана возбудили 975 уголовных дел по статье 157 УК РФ, отмечают в пресс-службе ведомства.