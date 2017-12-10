В первом периоде матча между «Ак Барсом» и московским «Динамо» игра шла в касание – почти не было позиционных атак, и соперники старались поскорее расстаться с шайбой, больше уповая на броски защитников и последующие добивания.

Так что при таком раскладе большая роль отводилась вратарям, которые и выручали, как могли Данис Зарипов играл на этот раз с Ландером и Галиевым, и в конце периоде несколько раз напоминал себя прежнего. Но забитых шайб все не было. А вот в концовке периода казанцы получили штраф за нарушение численного состава.

В самом начале второго периода хозяева наконец-то открыли счет – Зарипов с партнерами этого сделать в большинстве не сумел, но убежавший один на один с вратарем Лукоянов своего шанса не упустил – 1:0. Правда, почти тут же в большинстве динамовцы счет сравняли – отличился дальним броском Никулин.

Но и «барсы» сумели забить в большинстве – отличился Клинкхаммер после слаломного прохода – 2:1.

А на 35-й минуте «Татнефть-Арена» зашлась от восторга: первую свою шайбу после возвращения забросил Данис Зарипов, разыграв с партнерами чудо-комбинацию – 3:1.

На 45-й минуте у «Ак Барса» отличился Глинкин – в одиночку поймал шайбу рукой, и подправил ее в сетку мимо вратаря – 4:1. Москвичи, не сумев отыграть хотя бы одну шайбу, заметно сдали.

А «Ак Барс» еще раз забил – после броска Лямкина в большинстве Ландер подправил шайбу в ворота. Еще через минуту отличился уже Секач – 6:1 – гости явно «поплыли», и заменили вратаря. Одну шайбу гости еще все-таки забили: Никулин оформил дубль – 6:2. Но настроения хозяевам это не испортило.

