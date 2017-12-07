На сегодня в мире более 225 миллионов человек страдают бронхиальной астмой.

В России с этим недугом живут около пяти миллионов пациентов. В Татарстане на диспансерном учете с диагнозом «бронхиальная астма» состоят более 20 тысяч взрослых и примерно такое же количество детей. Цифры внушительные. Причем рост заболеваемости продолжается: число больных неуклонно растет. К сожалению, до сих пор отмечаются и смертельные случаи. Обо всем этом рассказал журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» во Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой главный иммунолог-аллерголог Минздрава РТ Рустем Фассахов.