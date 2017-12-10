В классической программе среди мужчин победу одержал международный гроссмейстер, заместитель директора по учебно-спортивной части Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова Дмитрий Цинман. Дмитрий набрал 13 очков из 18 возможных и по дополнительным показателям опередил 8-кратного чемпиона России Владимира Скрабова.

Поздравляем с победой!