Вчера в Санкт-Петербурге завершился финал Кубка мира по русским шашкам среди мужчин и женщин. Лучшие шашисты из 20 стран соревновались в двух программах: молниеносной и классической.
В классической программе среди мужчин победу одержал международный гроссмейстер, заместитель директора по учебно-спортивной части Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова Дмитрий Цинман. Дмитрий набрал 13 очков из 18 возможных и по дополнительным показателям опередил 8-кратного чемпиона России Владимира Скрабова.
Поздравляем с победой!
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