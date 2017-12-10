Казанец Дмитрий Цинман – победитель Кубка мира по русским шашкам

Вчера в Санкт-Петербурге завершился финал Кубка мира по русским шашкам среди мужчин и женщин. Лучшие шашисты из 20 стран соревновались в двух программах: молниеносной и классической.

В классической программе среди мужчин победу одержал международный гроссмейстер, заместитель директора по учебно-спортивной части Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова Дмитрий Цинман. Дмитрий набрал 13 очков из 18 возможных и по дополнительным показателям опередил 8-кратного чемпиона России Владимира Скрабова. Поздравляем с победой!

Ольга ИВАНЫЧЕВА

Читайте нас в Telegram

Loading...