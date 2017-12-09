Как сообщила агентству «Татар-информ» директор татарстанского музея Розалия Нургалеева, представительство Русского музея в отдельном здании в начале улицы Баумана планируется открыть в 2020 году.

Открытие культурно-выставочного центра Русского музея, в пустовавшем последние десять лет помещении, решит масштабную задачу для Казани, ее жителей и гостей. Сохраняя статус объекта культурного наследия федерального значения, будет возрождено к жизни само здание.

«Площадь переданного здания – 1377 кв. м. Кроме выставочных залов здесь разместят Виртуальный филиал, Ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями, образовательные классы, мультимедийный кинотеатр, лекционный зал, сувенирные магазины», - поделилась своими планами на будущее заведующая Консультационно-методическим центром Русского музея Марина Красовитова. Она также подчеркнула, что КВЦ – это не только центр для общения любителей изобразительного искусства, но еще и профессиональная площадка. Русский музей планирует сделать КВЦ Казани центром профессионального общения музейщиков всего региона.

Розалия Нургалеева в свою очередь отметила, что на третьем этаже есть 10-метровое купольное пространство, в котором по планам разместится планетарий искусств. У музея будет возможность демонстрировать на нем полнокупольные фильмы об искусстве – росписи, коллажах, конкретных авторах и выставках. «Это абсолютно замечательное мультимедийное пространство, которое очень вдохновило Президента Республики Татарстан, когда мы ему показали презентацию, как это могло бы быть. И ему в целом очень понравилась адаптация, приспособление этого здания под такую технологию», – рассказала директор Музея изо РТ.

«До открытия музея нужно проверить его конструкции, провести историко-архивные изыскания и, наконец, разработать проект реставрации и приспособления. Мы должны совместно создать некое идеальное пространство для работы с посетителями. Все это очень большая и кропотливая работа», – резюмировала Нургалеева.

