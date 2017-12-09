На зимний перерыв футболисты казанского «Рубина» уходили после домашнего матча против хабаровского СКА.

Уже 450 минут не забивали игроки «Рубина» и, конечно же, хотели победить, чтобы на каникулы уйти с хорошим настроением. Чисто психологически этот факт давил на команду, и дружина Курбана Бердыева вышла на замерзшее поле «Казань-арены» с особой мотивацией. Между тем армейцы Хабаровска прибыли с семью поражениями за плечами, и им также не хотелось проиграть в последнем туре перед перерывом.

Место в воротах хозяев вновь занял Сослан Джанаев, а в отсутствие Сигурдссона, Граната и Наваса в обороне были Сорокин, Камболов и Кудряшов. Места в центре полузащиты заняли Цакташ, Мвила и Оздоев, а в атаку были снаряжены Канунников и Азмун.

Моменты, словно по мановению волшебной палочки, стали возникать у ворот гостей один за другим. Однако оба форварда по разу не попали из стопроцентных ситуаций. Но все же голы состоялись. Сначала Азмун прервал свою безголевую засуху, насчитывающую уже более 1000 минут, добив мяч после отскока от голкипера гостей. А вслед за ним забить удалось и Канунникову - 2:0. Максим головой замкнул передачу Оздоева.

Армейцы никак не могли довести мяч хотя бы до подступов к штрафной хозяев. Защита казанцев работала безукоризненно, и Джанаев откровенно замерзал в рамке ворот.

В самом начале второго тайма казанцы сумели провести и третий гол. Азмун продавил защиту СКА и сделал пас на набегающего Оздоева, который и разобрался с вратарем, - 3:0.

Но ближе к 60-й минуте встречи казанцы сбавили обороты, чем гости и сумели воспользоваться, забив гол престижа, - 3:1. Впрочем, и у хозяев были свои моменты. Один только вышедший на замену Жемалетдинов имел два голевых момента, но переиграть голкипера Довбню не смог.

Итак, в последнем матче уходящего года «Рубин» победил и теперь по весне имеет неплохие шансы поправить свое турнирное положение.

Из десяти матчей лишь два казанцы проведут с командами топ-уровня в России - дома со «Спартаком» и на выезде с «Краснодаром». Но тут еще многое будет зависеть от того, кто останется в команде. Вопрос с выплатой зарплат по-прежнему не разрешен, и кто согласится остаться в команде весной, пока еще толком неясно.