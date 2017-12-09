В швейцарском Ньоне вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов прошла жеребьевка и Лиги Европы.

Игры 1/16 финала пройдут 15 февраля (ответные – 22 февраля). Итак, вот составы пар: дортмундская «Боруссия» сыграет с итальянской «Аталантой», французская «Ницца» встретится с московским «Локомотивом» (первый матч – в Ницце), «Копенгаген» сразится с мадридским «Атлетико» а московский «Спартак» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (первая игра – в Москве), греческий АЕК сыграет с киевским «Динамо», а вот шотландский «Селтик» достался питерскому «Зениту» (первая игра – в Шотландии).

Итальянский «Наполи сыграет с немецким «Лейпцигом», а вот ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» (первая игра – в Загребе). Французский «Лион» сыграет с испанским «Вильярреалом», «Реал Сосьедад» сыграет с «Зальцбургом», «Партизан» - с чешской «Викторией».

Румынский клуб «Стяуа» сыграет с итальянским «Лацио», «Лудогорец» проэкзаменует «Милан», «Астана» сыграет с лиссабонским «Спортингом», шведский «Эстерсунд» сразится с английским «Арсеналом», а «Марсель» сыграет с португальской «Брагой».