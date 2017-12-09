Многофункциональный центр будет представлять более 180 услуг для бизнеса в режиме «единого окна».

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии Дома предпринимателя. Многофункциональный центр, расположенный по адресу Петербургская, 22, будет представлять более 180 услуг в режиме «единого окна».

Дом предпринимателя призван обеспечить качественными и комфортными услугами предпринимателей, сообщил министр экономики РТ Артем Здунов Президенту Татарстана.

Первый этаж здания заняли многофункциональный центр услуг для бизнеса и отделение Сбербанка, на втором этаже разместился «Региональный лизинговый центр». Третий этаж Дома предпринимателя в ближайшее время займут учебный центр, коворкинг-зона и т.д.

Многофункциональный центр состоит из шести универсальных специалистов, которые будут представлять более 180 услуг в режиме «единого окна». Особой популярностью среди предпринимателей пользуются услуги Росреестра, Корпорации МСП, отметила руководитель Дома предпринимателя Елена Гурьянова.

Президенту Татарстана презентовали электронный ресурс «Проверенный бизнес», на котором размещена база данных по прохождению проверок. На сайте будет та информация, которая не даст ошибиться предпринимателю, отметил министр экономики РТ Артем Здунов.

«У нас более 40 надзорных органов работает, а по России 200 видов, которые предъявляют 2 млн требований, невозможно все знать. Это будет самый актуальный сайт», — сказал он.

Глава республики добавил, что систему проверок бизнеса нужно сделать прозрачной. В таком случае не будет двойного трактования. «Любой проверяющий должен сделать фотофиксацию, и в базе данных это должно быть», — заявил Минниханов.

Рустам Минниханов, выступая на открытии центра, поблагодарил руководство Сбербанка и лично Германа Грефа за поддержку в реализации проекта. На первоначальном уровне нужно растиражировать такую схему работы с бизнесом на уровне региона с возможным выходом на федеральный уровень, считает он.

«Нам надо ускорить все эти процессы, должна работать система, а не ощущения. Мы должны четко говорить предпринимателю, почему мы ему отказываем. Если не отказываем, должны быстро принимать решение», — сообщил Президент Татарстана.

Сегодня предприниматель не готов встретиться с контрольно-надзорным органом, добавил глава республики. В этом вопросе есть огромный пласт работы, сказал он.

«Как ему (предпринимателю — прим. ред.) себя вести, как ему уточнить изменения законодательства, нормативных документов? На все эти вопросы здесь есть ответы», — заключил он.

Когда предприниматель видит внимание к себе со стороны государства, он начинает воспринимать его как помощника и партнера, считает заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов. Федеральный чиновник поблагодарил от имени министерства руководство республики за реализованную инициативу.