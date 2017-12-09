В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги европейских чемпионов по футболу.

Первые четыре пары сыграют между собой 13-14 февраля. В эти сроки сыграют туринский «Ювентус» с английским «Тоттенхэмом», швейцарский «Базель» с «Манчестер Сити», португальский «Порто» сойдется с «Ливерпулем», а испанская «Севилья» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

20-21 февраля сойдутся мадридский «Реал» и французский «ПСЖ», украинский «Шахтер» и итальянская «Рома», лондонский «Челси» сыграет с «Барселоной», а «Бавария» сразится с турецким «Бешикташем».