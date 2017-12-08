Действие происходит на огромном экране, рядом с которым оживают герои праздника.

Во время представления «МультиЕлка. Школа волшебников» зрители попадут в школу магии, в которой их научат быть волшебниками. Юные зрители будут перемещаться во времени, управлять предметами и природными явлениями, изучать заклинания и спасать волшебный посох Деда Мороза.

На «МультиЕлке» можно будет сделать бесплатные фотографии на новогодних сказочных фотозонах, принять участие в беспроигрышной лотерее.

Шоу рекомендовано для детей от 3 до 10. Продолжительность шоу – 1 час.

Место проведения: КСК «Уникс», 28 декабря, 15:00 и 18:00.

Билеты можно приобрести на сайте мультиелка.рф. Стоимость билетов от 300 рублей.

Справки по тел.: +7 999 225 5101.

Организатор: компания «МультиШоу» - направление федеральной компании РОСВИДЕО, представляющее новый формат досуга для детей и родителей - мультимедийные спектакли с использованием авторского интерактивного видео-контента.

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