Заявленное ранее городской властью сокращение мест для наружной рекламы обрело реальные цифры.

В 2018 году в Казани на 33% станет меньше наружки. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Также рассказали некоторые подробности новой схемы размещения рекламных конструкций.

Так в новой схеме будет представлено 55 мест под электронную цифровую поверхность. В будущем их количество планируется увеличить до 105. Разработчики обещают, что жителям свет от ЭЦП не доставят дискомфорта. Они будут установлены таким образом, чтобы прямая засветка от светодиодных панелей не била в окна ближайших домов.

В 2018 году планируется демонтировать еврощиты с центральных улиц Вахитовского, Московского, Кировского районов. Меньше их станет на Парина, Мавлютова, Оренбургском тракте и др. Для конструкций малого формата еврощитов подготовлено 208 мест.