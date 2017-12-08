В Казани более 30 млн рублей из городского бюджета будет потрачено на детские новогодние подарки. Эту информацию сегодня сообщили на традиционном аппаратном совещании мэрии столицы.

Елочные представления районного масштаба в столице Татарстана начнутся с 22 декабря. Организаторы праздников обещают интересные и увлекательные шоу-программы в парке «Крылья Советов», где будет представлена вечеринка в ретро стиле. Парк Черное озеро привлечет к себе горожан и туристов огромным, площадью 6 тысяч кв. метров, катком.

Главная Республиканская елка для одаренных детей и победителей школьных олимпиад состоится 25 декабря в «Татнефть-арене».

В дни школьных каникул в Казани пройдет череда благотворительных новогодних представлений. Одно из них состоится 27 декабря в культурном центре «Сайдаш» для детей-инвалидов и малообеспеченных семей.

Более 1000 казанских детей смогут побывать на новогодних представлениях в городской ратуше, которые пройдут в течение нескольких дней. Бесплатные билеты на благотворительные мероприятия будут розданы одаренным детям и детям из малообеспеченных семей.