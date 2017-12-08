Рост новорожденной – 61 см.

В Зеленодольске родилась девочка-«богатырь», пишут «Зеленодольские новости». Рост девочки – 61 см, масса – 5,60 кг. Девочка – первый ребенок в семье. Имя ребенку родители еще не дали.