В Зеленодольске родилась девочка-«богатырь», пишут «Зеленодольские новости». Рост девочки – 61 см, масса – 5,60 кг. Девочка – первый ребенок в семье. Имя ребенку родители еще не дали.
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