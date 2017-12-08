Главная елка Казани откроется 29 декабря

Елочные базары в Казани начнут работу 15 декабря и завершат 31 декабря. Цены на хвойные деревья будут стартовать от 320 рублей. Об этом сегодня сообщили на деловом понедельнике в мэрии.

Главная елка Казани откроется грандиозным представлением 29 декабря на площади Тысячелетия. 29 декабря начнет работу ледовый городок. Его перенос с площади перед театром кукол «Экият» городские власти объяснили тем, что во время строительства ледового городка приходилось демонтировать конструкции, задействованные во время цветочного фестиваля, который традиционно проходит в Казани. Елочные базары будут работать на площадках на улице Адоратского, на пересечении Адоратского и Ямашева, на улицах Чехова, Декабристов, Восстания, Рихарда Зорге и на проспекте Победы.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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